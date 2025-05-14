В ТЦК напомнили, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги

Волынский областной ТЦК и СП напомнил, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги.
Оформить льготу сейчас можно только через Пенсионный фонд Украины путем подачи заявления. Есть два варианта: онлайн или через родственника.
Онлайн через портал ПФУ:
Статус рассмотрения можно проверить в разделе «Мои обращения».
Обязательно подготовьте информацию о поставщиках коммунальных услуг: реквизиты и лицевые счета.
Если военнослужащий не может подать заявление лично:
Это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота (жена, муж, нетрудоспособные родители и т. д.).
Необходимо добавить документ, подтверждающий родственную связь — свидетельство о браке, рождении и т. п.
Сроки:
ПФУ рассматривает заявление до 10 дней, решение сообщают в течение 3 дней.
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