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В ТЦК напомнили, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги

11:18, 14 мая 2025
Оформить льготу сейчас можно только через Пенсионный фонд Украины путем подачи заявления.
В ТЦК напомнили, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги
Фото: armyinform.com.ua
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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги.

Оформить льготу сейчас можно только через Пенсионный фонд Украины путем подачи заявления. Есть два варианта: онлайн или через родственника.

Онлайн через портал ПФУ:

  1. Зайдите на сайт portal.pfu.gov.ua и авторизуйтесь.
  2. В кабинете выберите: «Коммуникации с ПФУ» – «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
  3. Выберите пункт: «Заявление о постановке на учет ветерана войны…»
  4. Заполните онлайн-форму, прикрепите сканы документов.
  5. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте.

Статус рассмотрения можно проверить в разделе «Мои обращения».

Обязательно подготовьте информацию о поставщиках коммунальных услуг: реквизиты и лицевые счета.

Если военнослужащий не может подать заявление лично:

Это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота (жена, муж, нетрудоспособные родители и т. д.).

Необходимо добавить документ, подтверждающий родственную связь — свидетельство о браке, рождении и т. п.

Сроки:

ПФУ рассматривает заявление до 10 дней, решение сообщают в течение 3 дней.

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льготы ТЦК УБД

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