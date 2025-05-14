В ТЦК напомнили, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги

Оформить льготу сейчас можно только через Пенсионный фонд Украины путем подачи заявления.

Фото: armyinform.com.ua

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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, как военнослужащим с УБД оформить льготу на коммунальные услуги.

Оформить льготу сейчас можно только через Пенсионный фонд Украины путем подачи заявления. Есть два варианта: онлайн или через родственника.

Онлайн через портал ПФУ:

Зайдите на сайт portal.pfu.gov.ua и авторизуйтесь. В кабинете выберите: «Коммуникации с ПФУ» – «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Выберите пункт: «Заявление о постановке на учет ветерана войны…» Заполните онлайн-форму, прикрепите сканы документов. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте.

Статус рассмотрения можно проверить в разделе «Мои обращения».

Обязательно подготовьте информацию о поставщиках коммунальных услуг: реквизиты и лицевые счета.

Если военнослужащий не может подать заявление лично:

Это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота (жена, муж, нетрудоспособные родители и т. д.).

Необходимо добавить документ, подтверждающий родственную связь — свидетельство о браке, рождении и т. п.

Сроки:

ПФУ рассматривает заявление до 10 дней, решение сообщают в течение 3 дней.

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