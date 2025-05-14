У ТЦК нагадали, як військовим з УБД оформити пільгу на комунальні послуги

Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як військовим з УБД оформити пільгу на комунальні послуги.
Оформити пільгу зараз можна лише через Пенсійний фонд України шляхом подачі заяви. Є два варіанти: онлайн або через родича.
Онлайн через портал ПФУ:
Статус розгляду можна перевірити в розділі «Мої звернення».
Обов’язково підготуйте інформацію про постачальників комунальних послуг: реквізити та особові рахунки.
Якщо військовий не може подати заяву особисто:
Це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга (дружина, чоловік, непрацездатні батьки тощо).
Необхідно додати документ, що підтверджує родинний зв’язок — свідоцтво про шлюб, народження тощо.
Терміни:
ПФУ розглядає заяву до 10 днів, рішення повідомляють упродовж 3 днів.
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