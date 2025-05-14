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У ТЦК нагадали, як військовим з УБД оформити пільгу на комунальні послуги

11:18, 14 травня 2025
Оформити пільгу зараз можна лише через Пенсійний фонд України шляхом подачі заяви.
У ТЦК нагадали, як військовим з УБД оформити пільгу на комунальні послуги
Фото: armyinform.com.ua
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як військовим з УБД оформити пільгу на комунальні послуги.

Оформити пільгу зараз можна лише через Пенсійний фонд України шляхом подачі заяви. Є два варіанти: онлайн або через родича.

Онлайн через портал ПФУ:

  1. Зайдіть на сайт portal.pfu.gov.ua та авторизуйтеся.
  2. У кабінеті оберіть: «Комунікації з ПФУ» - «Заява на житлову субсидію чи пільгу».
  3. Оберіть пункт: «Заява про взяття на облік ветерана війни…»
  4. Заповніть онлайн-форму, прикріпіть скани документів.
  5. Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть.

Статус розгляду можна перевірити в розділі «Мої звернення».

Обов’язково підготуйте інформацію про постачальників комунальних послуг: реквізити та особові рахунки.

Якщо військовий не може подати заяву особисто:

Це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга (дружина, чоловік, непрацездатні батьки тощо).

Необхідно додати документ, що підтверджує родинний зв’язок — свідоцтво про шлюб, народження тощо.

Терміни:

ПФУ розглядає заяву до 10 днів, рішення повідомляють упродовж 3 днів.

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пільги ТЦК УБД

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