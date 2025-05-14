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Посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти РФ

10:03, 14 травня 2025
Також посли узгодили додаткові обмеження проти РФ за порушення прав людини, гібридне втручання у всьому світі та поширення хімічної зброї.
Посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти РФ
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Посли Європейського союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Паралельно посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї, додав він.

Основний фокус - на так званому "тіньовому флоті" російських нафтових танкерів, а також на фізичних та юридичних особах, які допомагають Кремлю обходити нафтові обмеження та санкційний тиск.

Заходи торкнуться компаній з третіх країн, зокрема ОАЕ, Туреччини, Сербії, В'єтнаму та Узбекистану, які підозрюють у допомозі РФ ухилятися від санкцій.

Офіційне ухвалення санкцій може відбутися на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, 20 травня.

Нагадаємо, що очільник ОП  Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

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