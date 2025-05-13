Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним 15 травня — в Анкарі чи Стамбулі

15 травня Володимир Зеленський перебуватиме в Турречині, де зустрінеться з Реджепом Ердоганом.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним. Про це Зеленський наголосив під час брифінгу 13 травня.

За словами Глави держави, якщо Путін не прилетить до Анкари, а обере Стамбул, він і Ердоган готові вирушити туди. «Щоб не було жодних маніпуляцій з боку Росії», — пояснив президент.

«Ми зробимо все, щоб ця зустріч з Путіним відбулася. Тільки він може ухвалити рішення про припинення вогню», - наголосив Зеленський.

Президент України також повідомив, що запропонував президенту США Дональду Трампу приєднатися до переговорів.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.