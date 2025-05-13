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225 тисяч зразків ДНК – ЗСУ переходить на автоматизовану генетичну базу для ідентифікації бійців

20:21, 13 травня 2025
В Україні автоматизували облік біологічних зразків військових для прискорення ідентифікації зниклих і загиблих.
225 тисяч зразків ДНК – ЗСУ переходить на автоматизовану генетичну базу для ідентифікації бійців
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З квітня 2025 року в Україні запрацювала автоматизована система обліку та зберігання біологічного матеріалу військовослужбовців ЗСУ. Проєкт реалізували Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами, Департамент охорони здоров’я Міноборони та Командування Сил логістики ЗСУ. До кінця року база має охопити 225 тисяч біологічних зразків. Про це повідомили в оборонному відостві.

Система автоматизує два ключові процеси:

– облік тест-систем для відбору зразків,

– облік відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців.

Збір зразків букального епітелію (зі слизової оболонки рота) здійснюється безпосередньо у військових частинах. Далі матеріал передають на зберігання до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ), де функціонує система SAP для контролю обліку й термінів зберігання.

У разі потреби в ідентифікації загиблих або пошуку зниклих безвісти військових, уповноважені особи зможуть отримати доступ до збережених зразків через ЦОГІ. Це має суттєво пришвидшити процедури ідентифікації та розслідувань.

Відбір біоматеріалу відбувається згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

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ЗСУ військові Міноборони

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