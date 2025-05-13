Практика судов
  1. В Украине

225 тысяч образцов ДНК – ВСУ переходит на автоматизированную генетическую базу для идентификации бойцов

20:21, 13 мая 2025
В Украине автоматизировали учет биологических образцов военных для ускорения идентификации пропавших и погибших.
225 тысяч образцов ДНК – ВСУ переходит на автоматизированную генетическую базу для идентификации бойцов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С апреля 2025 года в Украине заработала автоматизированная система учета и хранения биологического материала военнослужащих ВСУ. Проект реализовали Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами, Департамент здравоохранения Минобороны и Командование Сил логистики ВСУ. До конца года база должна охватить 225 тысяч биологических образцов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Система автоматизирует два ключевых процесса:

  • учет тест-систем для отбора образцов,
  • учет отобранного биологического материала военнослужащих.

Сбор образцов буккального эпителия (со слизистой оболочки рта) осуществляется непосредственно в воинских частях. Далее материал передают на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ), где функционирует система SAP для контроля учета и сроков хранения.

В случае необходимости в идентификации погибших или поиска пропавших без вести военных, уполномоченные лица смогут получить доступ к сохраненным образцам через ЦОГИ. Это должно существенно ускорить процедуры идентификации и расследований.

Отбор биоматериала происходит в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины «О государственной регистрации геномной информации человека».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Великобритания хочет получить больше влияния на судьбу замороженных российских активов на сумму 200 миллиардов евро

Передача российских активов «специальной компании», которая официально признает интересы Великобритании, предоставит Лондону больший контроль и потенциально усилит роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера как посредника между Европой и США

ВККС тонет в исках от участников конкурса в апелляционные суды – есть претензии к качеству проверки практических заданий

Уже подано несколько десятков исков от кандидатов в административные, хозяйственные и общие апелляционные суды

В МОЗ объяснили, какие категории мужчин 25-60 лет с инвалидностью должны пройти медосмотр до 1 ноября 2025 года

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам не сделали этого, должны пройти оценивание до 1 ноября 2025 года.

Владимир Зеленский объяснил, что его указ не запрещает ему вести переговоры с Путиным

Владимир Зеленский пояснил, что вести переговоры – это его конституционное полномочие, и согласно Конституции никто, кроме него, не может вести переговоры относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Верховная Рада поддержала законопроект о регулировании надзора за законностью решений местного самоуправления

Как отмечают инициаторы законопроекта, среди которых Давид Арахамия и Александр Корниенко, «после лишения прокуратуры этой функции образовался вакуум».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду