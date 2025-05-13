225 тысяч образцов ДНК – ВСУ переходит на автоматизированную генетическую базу для идентификации бойцов

В Украине автоматизировали учет биологических образцов военных для ускорения идентификации пропавших и погибших.

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С апреля 2025 года в Украине заработала автоматизированная система учета и хранения биологического материала военнослужащих ВСУ. Проект реализовали Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами, Департамент здравоохранения Минобороны и Командование Сил логистики ВСУ. До конца года база должна охватить 225 тысяч биологических образцов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Система автоматизирует два ключевых процесса:

учет тест-систем для отбора образцов,

учет отобранного биологического материала военнослужащих.

Сбор образцов буккального эпителия (со слизистой оболочки рта) осуществляется непосредственно в воинских частях. Далее материал передают на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ), где функционирует система SAP для контроля учета и сроков хранения.

В случае необходимости в идентификации погибших или поиска пропавших без вести военных, уполномоченные лица смогут получить доступ к сохраненным образцам через ЦОГИ. Это должно существенно ускорить процедуры идентификации и расследований.

Отбор биоматериала происходит в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины «О государственной регистрации геномной информации человека».

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