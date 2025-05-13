Арестованный МУС экс-президент Филиппин Родриго Дутерте выиграл выборы мэра Давао

МУС обвиняет Дутерте в преступлениях против человечности.

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Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который сейчас находится под стражей Международного уголовного суда в Гааге, с большим отрывом побеждает на выборах мэра своего родного города Давао. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты, по которым после обработки 80% бюллетеней он опережает своего главного конкурента в восемь раз. Об этом сообщает CNN.

В марте 80-летнего политика арестовали по запросу МУС из-за обвинений в преступлениях против человечности, связанных с его антинаркотической кампанией, во время которой, по данным следствия, погибли тысячи людей. Несмотря на это, он остается крайне популярным в Давао, где снискал славу жесткого борца с преступностью и прозвища вроде «Каратель» и «Татай Ди» (Отец Ди).

Адвокаты Дутерте называют его арест незаконным, а его сторонники - «похищением» по требованию иностранного суда. Между тем в МУС заявляют, что имеют право рассматривать дела, которые касаются периода до выхода Филиппин из Римского статута в 2019 году.

Несмотря на обвинения, семья Дутерте сохраняет политическое влияние: его два сына также уверенно побеждают на выборах - один снова избирается в парламент, а другой, вероятно, станет вице-мэром Давао и будет исполнять обязанности отца в случае его отсутствия.

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