За четыре месяца 2025 года было уволено 97 судей — ВСП

В течение четырех месяцев 2025 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 97 судей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
По общим основаниям уволено 71 судью, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 69 судей, из них:
50 судей местных судов;
17 судей апелляционных судов;
2 судьи Верховного Суда.
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволено 2 судей местного суда.
По особым основаниям Высшим советом правосудия уволено 26 судей, а именно:
- за совершение существенного дисциплинарного проступка — 18;
- на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины согласно представлениям с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 8.
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