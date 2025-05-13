За четыре месяца 2025 года было уволено 97 судей — ВСП

71 судья был уволен по общим основаниям, а 26 судей — по особым основаниям.

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В течение четырех месяцев 2025 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 97 судей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

По общим основаниям уволено 71 судью, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 69 судей, из них:

50 судей местных судов;

17 судей апелляционных судов;

2 судьи Верховного Суда.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволено 2 судей местного суда.

По особым основаниям Высшим советом правосудия уволено 26 судей, а именно:

- за совершение существенного дисциплинарного проступка — 18;

- на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины согласно представлениям с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 8.

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