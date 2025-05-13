Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин

По данным источников, Трамп размышляет над участием в переговорах в Турции, однако окончательное решение примет в зависимости от того, приедет ли Путин.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

В то же время участие самого Дональда Трампа пока не подтверждено — по словам представителя его команды, оно будет зависеть в основном от того, появится ли на встрече Путин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Ситуация сейчас очень динамична», — заявил чиновник, добавив: «На самом деле никто точно не знает, как всё будет выглядеть в четверг».

По его словам, сам факт возможного присутствия Трампа на переговорах «оказывает сильное давление на Путина».

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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