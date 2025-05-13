Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін

За даними джерел, Трамп розмірковує над участю в перемовинах, однак остаточне рішення ухвалить залежно від того, чи приїде Путін.

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Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Водночас участь самого Дональда Трампа поки не підтверджена — за словами представника його команди, вона залежатиме переважно від того, чи з’явиться на зустрічі Путін. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника.

«Ситуація зараз дуже динамічна», — заявив посадовець, додавши: «Насправді ніхто точно не знає, як усе виглядатиме в четвер».

За словами чиновника, сам факт, що Трамп може з’явитися на переговорах, «чинить сильний тиск на Путіна».

Раніше очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.