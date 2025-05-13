Якщо Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, має бути сильна реакція США та всього світу – нові санкції і збільшення військової допомоги Україні – Андрій Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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Якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025, цитує його ОП.

Андрій Єрмак наголосив, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу, а саме, нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією, але першочерговим має бути припинення вогню.

За його словами, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Володимира Путіна в переговорах у Туреччині.

«Ми підтвердили, що Президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява Президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин», – сказав керівник Офісу Президента.

На його думку, у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Очільник Офісу Глави держави також зазначив, що триває робота над формуванням гарантій безпеки для України. Вже є конкретні пропозиції від країн-партнерів, зокрема напрацювання коаліції охочих.

«Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки», – сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко раніше прокоментував можливість проведення прямих переговорів з делегацією РФ, з огляду на Указ Президента Володимира Зеленського №679/2022 від 30 вересня 2022 року, яким введено в дію рішення РНБО, відповідно до якого констатовано «неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В. Путіним».

За його словами, цей указ не розповсюджується на самого Президента Володимира Зеленського.

«Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що переговори – це прерогатива Президента, це його повноваження. Тобто, сам Президент вирішує, з ким вести перемовини, коли, в якому форматі, і це конституційна норма. Тому що за логікою Президент не міг самому собі заборонити своїм указом, скажімо, вести перемовини з Путіним», - заявив Мережко.

Він додав, що у 2022 році була необхідність заборонити вести переговори з Путіним, оскільки «були деякі політики, які їздили в Москву і намагались там вести перемовини».

«Треба було в тих конкретних умовах небезпеки для держави, треба було це зробити. Але сам Президент, згідно з Конституцією, він має таке право», - додав Олександр Мережко.

В свою чергу, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show заявив, що Президент України Володимир Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником Російської Федерації у Стамбулі, окрім особистої зустрічі з Путіним.

РФ поки офіційно не оголосила склад делегації для перемовин у Стамбулі 15 травня і не повідомляла, чи планує взагалі хтось їхати до Туреччини з її боку. «Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі, поки більше нічого з цього приводу коментувати не збираюся», заявив речник Кремля Пєсков.

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