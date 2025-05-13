У Британії екоактивісти подали до суду на уряд через лосось — що сталося

Благодійна організація Animal Equality UK позивається до уряду Великобританії через зміну правил маркування упаковок із шотландським лососем. Активісти вважають, що споживачів вводять в оману: на етикетках більше не зазначено, чи риба вирощена на фермі, чи виловлена в дикій природі. Про це повідомляє The Independent.
До 2023 року на упаковках було обов’язкове маркування «вирощено», яке дозволяло покупцям чітко розрізняти рибу з аквакультур від дикої. Проте після втручання галузевої асоціації Salmon Scotland уряд скасував цю вимогу. Представники галузі наполягають, що споживачі й так знають, що шотландський лосось — це здебільшого продукт фермерського виробництва.
Проте активісти із цим не погоджуються. Вони посилаються на результати опитування, яке показало: лише 6% британців достеменно знають, що весь шотландський лосось на полицях магазинів — вирощений. Водночас понад 40% опитаних вважають, що частина риби походить із диких водойм.
Animal Equality UK також звертає увагу на умови утримання риби: у 2023 році на шотландських фермах загинуло понад 17 мільйонів особин, а на деяких господарствах смертність перевищила 50%. Галузь також критикують за забруднення довкілля і недостатній захист риби від хімічних речовин.
У Salmon Scotland заявляють, що дії активістів шкодять економіці та загрожують робочим місцям, попри зростання попиту на шотландського лосося як у країні, так і за кордоном.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.