У Британії екоактивісти подали до суду на уряд через лосось — що сталося

Стверджується, що через відсутність чіткої інформації на упаковках покупці не знають, що лосось вирощений на фермах, а не виловлений у дикій природі.

Фото: unsplash

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Благодійна організація Animal Equality UK позивається до уряду Великобританії через зміну правил маркування упаковок із шотландським лососем. Активісти вважають, що споживачів вводять в оману: на етикетках більше не зазначено, чи риба вирощена на фермі, чи виловлена в дикій природі. Про це повідомляє The Independent.

До 2023 року на упаковках було обов’язкове маркування «вирощено», яке дозволяло покупцям чітко розрізняти рибу з аквакультур від дикої. Проте після втручання галузевої асоціації Salmon Scotland уряд скасував цю вимогу. Представники галузі наполягають, що споживачі й так знають, що шотландський лосось — це здебільшого продукт фермерського виробництва.

Проте активісти із цим не погоджуються. Вони посилаються на результати опитування, яке показало: лише 6% британців достеменно знають, що весь шотландський лосось на полицях магазинів — вирощений. Водночас понад 40% опитаних вважають, що частина риби походить із диких водойм.

Animal Equality UK також звертає увагу на умови утримання риби: у 2023 році на шотландських фермах загинуло понад 17 мільйонів особин, а на деяких господарствах смертність перевищила 50%. Галузь також критикують за забруднення довкілля і недостатній захист риби від хімічних речовин.

У Salmon Scotland заявляють, що дії активістів шкодять економіці та загрожують робочим місцям, попри зростання попиту на шотландського лосося як у країні, так і за кордоном.