В Британии эко-активисты подали в суд на правительство из-за лосося — что произошло

Утверждается, что из-за отсутствия четкой информации на упаковках покупатели не знают, что лосось выращен на фермах, а не выловлен в дикой природе.

Фото: unsplash

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Благотворительная организация Animal Equality UK подала в суд на правительство Великобритании из-за изменения правил маркировки упаковок с шотландским лососем. Активисты считают, что потребителей вводят в заблуждение: на этикетках больше не указывается, выращена ли рыба на ферме или выловлена в дикой природе. Об этом сообщает The Independent.

До 2023 года на упаковках было обязательное обозначение «выращено», которое позволяло покупателям четко отличать аквакультурную рыбу от дикой. Однако после вмешательства отраслевой ассоциации Salmon Scotland правительство отменило это требование. Представители отрасли утверждают, что потребители и так знают, что шотландский лосось в основном является продуктом фермерского производства.

Однако активисты с этим не согласны. Они ссылаются на результаты опроса, который показал: лишь 6% британцев точно знают, что весь шотландский лосось в магазинах выращен на фермах. При этом более 40% опрошенных считают, что часть рыбы поступает из природных водоемов.

Также в Animal Equality UK обращают внимание на условия содержания рыбы: в 2023 году на шотландских фермах погибло более 17 миллионов особей, а на некоторых хозяйствах уровень смертности превысил 50%. Отрасль также критикуют за загрязнение окружающей среды и недостаточную защиту рыбы от химикатов.

В Salmon Scotland утверждают, что действия активистов вредят экономике и ставят под угрозу рабочие места, несмотря на растущий спрос на шотландского лосося как внутри страны, так и за ее пределами.

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