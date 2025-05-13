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В Киеве заявили о существенном увеличении количества заболевших гепатитом А или болезнью Боткина

22:18, 13 мая 2025
Гепатит А (болезнь Боткина) поражает печень.
В Киеве заявили о существенном увеличении количества заболевших гепатитом А или болезнью Боткина
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В столице наблюдается рост уровня заболеваемости гепатитом А как среди взрослых, так и среди детей. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург.

ГП «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» 8 мая письмом проинформировал Департамент о случае группового заболевания в одном из районов столицы: с 5 по 8 мая поступило 15 экстренных сообщений о случаях вирусного гепатита А.

«На сегодняшний день в больницах города находится 36 больных – 20 взрослых и 16 детей. Для сравнения, в начале марта было 6 госпитализированных. Возможно, цифра 36 на масштаб Киева не для всех выглядит впечатляюще. Однако специалисты подчеркивают: тенденция к росту очевидна и вызывает тревогу», – отметила Валентина Гинзбург.

Гепатит А (болезнь Боткина) поражает печень. Вирус гепатита А передается при несоблюдении личной гигиены, в быту (например, когда кто-то из семьи болен), при употреблении загрязненных продуктов, сырой воды и т.п.

Вирус гепатита А довольно долго сохраняется во внешней среде. Например, в воде – до нескольких месяцев, а при комнатной температуре – в течение недели. Погибает вирус только через 5 минут кипячения.

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14–28 дней. Среди основных симптомов: повышение температуры тела, потеря аппетита, диарея, рвота, потемнение мочи, желтуха, тяжесть в правом подреберье, слабость и утомляемость. Также следует помнить, что больной может заражать окружающих уже в преджелтушный период, когда сам еще не знает о заболевании. Кроме того, не все случаи гепатита А сопровождаются желтухой – симптомом, который принято считать наиболее типичным. Поэтому необходимо обращать внимание на любое ухудшение самочувствия и консультироваться с врачом.

Очень важно, что каждый человек может существенно минимизировать риски заражения. Эффективной мерой безопасности является мытье рук с мылом (особенно перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета), употребление кипяченой или бутилированной воды, тщательное мытье овощей и фруктов теплой проточной водой.

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Киев больница

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