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У Києві заявили про суттєве збільшення кількість хворих на гепатит А або хворобу Боткіна

22:18, 13 травня 2025
Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку.
У Києві заявили про суттєве збільшення кількість хворих на гепатит А або хворобу Боткіна
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У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на гепатит А, як серед дорослих, так і серед дітей. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 8 травня листом проінформував Департамент про епізод групового захворювання в одному з районів столиці: із 5 до 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання на вірусний гепатит А.

«Наразі в лікарнях міста перебуває 36 хворих – 20 дорослих і 16 дітей. Для порівняння, на початок березня було 6 госпіталізованих. Можливо, кількість 36 у масштабах Києва не для всіх є вражаючою. Утім фахівці наголошують, що тенденція до зростання очевидна та насторожує», – зазначила Валентина Гінзбург.

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку. Вірус гепатиту А передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність. Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

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Київ лікарня

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