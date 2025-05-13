Через загорання сміття у контейнерах у Києві спалахнув автомобіль, фото

У двох пластикових контейнерах для побутових відходів горіло сміття, полум'я перекинулося на автомобіль.

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У ніч на 13 травня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа поблизу п’ятиповерхового житлового будинку. Як повідомили у ДСНС, сигнал про загоряння на Харківському шосе надійшов о 00:27.

На місці з’ясувалося, що у дворі горіло сміття у двох пластикових контейнерах для побутових відходів, вогонь перекинувся на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi. Пожежу вдалося ліквідувати о 00:48 на площі близько 10 кв. м.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини загоряння наразі з’ясовують правоохоронці.

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