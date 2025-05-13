У Києві на Вокзальній площі пересаджують дерева через модернізацію паркінгу

На Центральному вокзалі столиці розпочали пересадження дерев і кущів, що потрапили в зону будівництва.

Ілюстративне зображення: Євген Кравцов / facebook

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У Києві розпочали пересадження дерев і кущів із території Вокзальної площі в межах модернізації паркувального майданчика на Центральному залізничному вокзалі. Як повідомили у КП «Київтранспарксервіс», цей крок дозволить зберегти зелені насадження, які опинилися в зоні будівельних робіт.

Роботи виконуються з дотриманням екологічних норм і за участі профільних фахівців комунальних служб. Після завершення облаштування частину рослин повернуть на оновлену територію, інші — висадять у відповідних локаціях. У підприємстві наголосили, що загальна кількість зелених насаджень залишиться незмінною.

Модернізація паркінгу має знизити навантаження на прилеглі вулиці, покращити логістику громадського і приватного транспорту та зробити пересування пасажирів зручнішим.

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