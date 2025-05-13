В Киеве на Вокзальной площади пересаживают деревья из-за модернизации парковки

На Центральном вокзале столицы приступили к пересадке деревьев и кустов, попавших в зону строительства.

Иллюстративное изображение: Евгений Кравцов / facebook

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В Киеве начались работы по пересадке деревьев и кустарников с территории Вокзальной площади в рамках модернизации парковочной площадки на Центральном железнодорожном вокзале. Как сообщили в КП «Киевтранспарксервис», этот шаг позволит сохранить зелёные насаждения, оказавшиеся в зоне строительных работ.

Работы выполняются с соблюдением экологических норм и при участии профильных специалистов коммунальных служб. После завершения обустройства часть растений вернут на обновлённую территорию, другие — высадят в соответствующих локациях. В предприятии подчеркнули, что общее количество зелёных насаждений останется неизменным.

Модернизация парковки должна снизить нагрузку на прилегающие улицы, улучшить логистику общественного и частного транспорта, а также сделать передвижение пассажиров более удобным.

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