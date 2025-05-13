За чотири місяці 2025 року було звільнено 97 судів — ВРП

Упродовж чотирьох місяців 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 97 суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
За загальними обставинами звільнено 71 суддю, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 69 суддів, з яких:
50 суддів місцевих судів;
17 суддів апеляційних судів;
2 судді Верховного Суду.
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 2 суддів місцевого суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 26 суддів, а саме:
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