За чотири місяці 2025 року було звільнено 97 судів — ВРП

71 суддю було звільнено за загальними обставинами, а 26 суддів — за особливими обставинами.

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Упродовж чотирьох місяців 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 97 суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 71 суддю, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 69 суддів, з яких:

50 суддів місцевих судів;

17 суддів апеляційних судів;

2 судді Верховного Суду.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 2 суддів місцевого суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 26 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 18;

на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 8.

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