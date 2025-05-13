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Заарештований МКС експрезидент Філіппін Родріго Дутерте виграв вибори мера Давао

16:24, 13 травня 2025
МКС звинувачує Дутерте у злочинах проти людяності.
Заарештований МКС експрезидент Філіппін Родріго Дутерте виграв вибори мера Давао
Фото з відкритих джерел
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Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, який наразі перебуває під вартою Міжнародного кримінального суду в Гаазі, з великим відривом перемагає на виборах мера свого рідного міста Давао. Про це свідчать попередні підрахунки, за якими після обробки 80% бюлетенів він випереджає свого головного конкурента у вісім разів. Про це повідомляє CNN.

У березні 80-річного політика арештували за запитом МКС через звинувачення у злочинах проти людяності, пов’язаних із його антинаркотичною кампанією, під час якої, за даними слідства, загинули тисячі людей. Незважаючи на це, він залишається вкрай популярним у Давао, де здобув славу жорсткого борця зі злочинністю та прізвиська на кшталт «Каратель» і «Татай Ді» (Батько Ді).

Адвокати Дутерте називають його арешт незаконним, а його прихильники — «викраденням» на вимогу іноземного суду. Тим часом у МКС заявляють, що мають право розглядати справи, які стосуються періоду до виходу Філіппін із Римського статуту у 2019 році.

Попри обвинувачення, родина Дутерте зберігає політичний вплив: його два сини також упевнено перемагають на виборах — один знову обирається до парламенту, а інший, ймовірно, стане віцемером Давао і виконуватиме обов’язки батька в разі його відсутності.

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вибори Міжнародний кримінальний суд

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