Заарештований МКС експрезидент Філіппін Родріго Дутерте виграв вибори мера Давао

МКС звинувачує Дутерте у злочинах проти людяності.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, який наразі перебуває під вартою Міжнародного кримінального суду в Гаазі, з великим відривом перемагає на виборах мера свого рідного міста Давао. Про це свідчать попередні підрахунки, за якими після обробки 80% бюлетенів він випереджає свого головного конкурента у вісім разів. Про це повідомляє CNN.

У березні 80-річного політика арештували за запитом МКС через звинувачення у злочинах проти людяності, пов’язаних із його антинаркотичною кампанією, під час якої, за даними слідства, загинули тисячі людей. Незважаючи на це, він залишається вкрай популярним у Давао, де здобув славу жорсткого борця зі злочинністю та прізвиська на кшталт «Каратель» і «Татай Ді» (Батько Ді).

Адвокати Дутерте називають його арешт незаконним, а його прихильники — «викраденням» на вимогу іноземного суду. Тим часом у МКС заявляють, що мають право розглядати справи, які стосуються періоду до виходу Філіппін із Римського статуту у 2019 році.

Попри обвинувачення, родина Дутерте зберігає політичний вплив: його два сини також упевнено перемагають на виборах — один знову обирається до парламенту, а інший, ймовірно, стане віцемером Давао і виконуватиме обов’язки батька в разі його відсутності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.