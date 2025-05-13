Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным 15 мая — в Анкаре или Стамбуле

15 мая Владимир Зеленский будет находиться в Турречине, где встретится с Реджепом Эрдоганом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным. Об этом Зеленский подчеркнул во время брифинга 13 мая.

По словам главы государства, если Путин не прилетит в Анкару, а выберет Стамбул, он и Эрдоган готовы отправиться туда. «Чтобы не было никаких манипуляций со стороны России», — объяснил президент.

«Мы сделаем всё, чтобы эта встреча с Путиным состоялась. Только он может принять решение о прекращении огня», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу присоединиться к переговорам.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.