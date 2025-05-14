ЄС відновить дію митних тарифів на імпорт з України, — FT

Як повідомляється, Євросоюз готується застосувати набагато вищі мита на український імпорт.

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Європейський Союз готується найближчими тижнями суттєво підвищити мита на імпорт з України, що може завдати серйозного удару по економіці країни в один із ключових моментів її протистояння російській агресії, повідомляє видання Financial Times.

Хоча угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС діє вже тривалий час, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Євросоюз тимчасово скасував митні збори. Цей пільговий режим завершується 6 червня, і замість нього планується впровадити «перехідні заходи», допоки сторони переглядають і оновлюють загальну торгову угоду.

Втім, за словами європейських дипломатів, нова перехідна ініціатива, яку наразі розглядають країни-члени ЄС, передбачає значне зменшення безмитних квот на експорт української сільськогосподарської продукції — критично важливого джерела доходів для фермерів і державного бюджету України

Зазначається, що коли безмитний режим був вперше запроваджений у 2022 році, він поширювався на дешеву українську птицю, пшеницю та цукор, значна частина яких проходила через країни ЄС до Африки та Азії. Але фермери та політики в Польщі, Франції та інших країнах незабаром звинуватили український імпорт у зниженні внутрішніх цін.

Згодом низка урядів запровадили односторонні заборони на імпорт українського зерна, порушуючи правила ЄС. Напередодні президентських виборів у Польщі цієї неділі Варшава попросила Комісію відкласти вкрай непопулярні торговельні переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси кандидата від націоналістичної опозиції Кароля Навроцького, заявили дипломати.

Речник Єврокомісії підтвердив, що чинні домовленості не будуть поновлені, «оскільки ми зараз працюємо над переглядом» угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

«Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені та застосовані до 6 червня», – додав він.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге каже, що це «справді поганий сигнал для України», а рішення потрібно знайти до жовтня.

Його комітет у середу розпитає посадовців Комісії про причини застою обіцяних торговельних переговорів, враховуючи, що червневий термін був «відомий давно». Ланге назвав ситуацію неприйнятною.

Уряд України оцінює, що повернення до довоєнних умов торгівлі зменшить її доходи приблизно на 3,5 млрд євро на рік.

«Це величезний крок назад Те, що ми бачимо зараз, – це брак розуміння», – сказав торговий представник Федерації роботодавців України Михайло Бно-Айріян.

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