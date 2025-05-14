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Що святкують 14 травня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:01, 14 травня 2025
14 травня — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Що святкують 14 травня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У середу, 14 травня, в Україні відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 

У роки Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала частину території України, євреї стали жертвами страшного геноциду. Однак були люди, які відмовлялись залишатися байдужими. Незважаючи на смертельні ризики, українці рятували євреїв, часто безкорисливо допомагаючи їм вижити. Це був подвиг, що вимагав неймовірної відваги і відданості. 

В Україні і світі святкують також Всесвітній день фасіліті менеджменту. Він покликаний підвищити обізнаність про важливість професії, яка відповідає за управління об’єктами та інфраструктурою в сучасному світі. Цей день фокусується на ролі фасіліті менеджера в створенні ефективних, безпечних і комфортних умов для роботи та життя людей у різноманітних просторах, від офісів до житлових будинків та громадських установ.

Ще День розповсюдження інформації про травми спинного мозку відзначається щорічно 14 травня.  Ці травми можуть призвести до ряду фізичних, сенсорних і когнітивних порушень і можуть мати серйозний вплив на якість життя людини. Цей день спрямований на сприяння розумінню та співчуттю до тих, хто живе з цими травмами, а також на заохочення підтримки та ресурсів для догляду та реабілітації.

Також 14 травня Міжнародний день шанування чихуахуа — це особливий день, присвячений одній із найменших порід собак у світі — чихуахуа. 

Віряни вшановують пам’ять святого мученика Ісидора. 

Пам’ятні події:

  • 1796 - Британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику;
  • 1811 - Парагвай здобув незалежність від Іспанії;
  • 1853 - У США запатентували згущене молоко;
  • 1900 - У Парижі відкрили II Олімпійські ігри;
  • 1915 - Після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина);
  • 1940 - Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни;
  • 1948 - У Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю;
  • 1955 - У Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами;
  • 1975 - Футболісти "Динамо" (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

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