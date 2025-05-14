Что празднуют 14 мая и какие памятные события произошли в этот день

14 мая — День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

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В среду, 14 мая, в Украине отмечают День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

В годы Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала часть территории Украины, евреи стали жертвами страшного геноцида. Однако были люди, которые отказывались оставаться безучастными. Несмотря на смертельные риски, украинцы спасали евреев, часто бескорыстно помогая им выжить. Это был подвиг, требовавший невероятной отваги и преданности.

В Украине и мире отмечают также Всемирный день фасилити менеджмента. Он призван повысить осведомленность о важности профессии, отвечающей за управление объектами и инфраструктурой в современном мире. Этот день фокусируется на роли фасилити менеджера в создании эффективных, безопасных и комфортных условий для работы и жизни людей в разных пространствах, от офисов до жилых домов и общественных учреждений.

Еще День распространения информации о травмах спинного мозга отмечается ежегодно 14 мая. Эти травмы могут привести к ряду физических, сенсорных и когнитивных нарушений и могут оказать серьезное влияние на качество жизни человека. Этот день направлен на содействие пониманию и сочувствию к живущим с этими травмами, а также на поощрение поддержки и ресурсов по уходу и реабилитации.

Также 14 мая Международный день почитания чихуахуа – это особый день, посвященный одной из самых маленьких пород собак в мире – чихуахуа.

Верующие чтят память святого мученика Исидора.

Памятные события:

1796 - Британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику;

1811 - Парагвай получил независимость от Испании;

1853 - В США запатентовали сгущенное молоко;

1900 - В Париже открыли II Олимпийские игры;

1915 - После 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина);

1940 - Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны;

1948 - В Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День независимости Израиля;

1955 - В Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами;

1975 - Футболисты "Динамо" (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

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