Налоговая объяснила, в каких случаях договоры о совместной деятельности состоят на учете в ГНС

В налоговых органах на учете только те договоры о совместной деятельности, которые фактически предусматривают ведение совместного бизнеса по поставке товаров или услуг, облагаемых НДС.

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, в каких случаях договоры о совместной деятельности подлежат учету в ГНС.

Указывается, что в соответствии с пунктом 64.6 статьи 64 раздела II Налогового кодекса на учете в контролирующих органах должны состоять договоры о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения деятельности по таким договорам, определенные НКУ.

НКУ для договоров о совместной деятельности установлены особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС), которые предусмотрены подпунктом 14.1.139 пункта 14.1 статьи 14 раздела I и подпунктом 4 пункта 180.1 статьи 180 раздела V НКУ, а также особенности налогообложения акцизным налогом с реализации топлива и этилового спирта, которые предусмотрены подпунктом 212.1.15 пункта 212.1 статьи 212 раздела VI НКУ.

Для целей налогообложения НДС два или более лица, осуществляющих совместную деятельность без создания юридического лица, считаются отдельным лицом в рамках такой деятельности. Учет результатов совместной деятельности ведется плательщиком НДС, уполномоченным на это другими сторонами в соответствии с условиями договора, отдельно от учета хозяйственных результатов такого плательщика НДС (подпункт 14.1.139 пункта 14.1 статьи 14 раздела I НКУ).

Плательщиком НДС является лицо, которое ведет учет результатов деятельности по договору о совместной деятельности без создания юридического лица (далее – уполномоченное лицо) (подпункт 4 пункта 180.1 статьи 180 раздела V НКУ).

Статьями 181 и 182 раздела V НКУ установлены условия обязательной и добровольной регистрации лица как плательщика НДС.

Согласно действующему законодательству договор о совместной деятельности подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС с одновременной постановкой на учет в контролирующих органах в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг (связанных с выполнением договора), подлежащих налогообложению в соответствии с разделом V НКУ, превышает сумму в 1 000 000 гривен (без учета НДС). В случае если объемы облагаемых НДС операций отсутствуют или меньше суммы в 1 000 000 гривен и при этом отсутствует желание регистрировать договор о совместной деятельности как плательщик НДС, договор не подлежит постановке на учет в контролирующих органах.

Таким образом, на учете в органах ГНС состоят только те договоры о совместной деятельности, по которым осуществляется совместная хозяйственная деятельность в отношении операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению НДС согласно разделу V НКУ, либо в отношении операций по реализации топлива и этилового спирта, подлежащих налогообложению акцизным налогом согласно разделу VI НКУ.

Постановка на учет договора о совместной деятельности осуществляется путем дополнительной постановки на учет участника договора как налогоплательщика – ответственного за удержание и уплату налогов в бюджет при выполнении договора.

Постановка на учет договора осуществляется на основании заявления о постановке на учет по форме № 1-ОПП (далее – заявление по форме № 1-ОПП) по процедурам, определенным Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.12.2011 за № 1562/20300 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 22.04.2014 № 462) (далее – Порядок № 1588).

Одновременно с заявлением по форме № 1-ОПП уполномоченное лицо подает в контролирующий орган по своему основному месту учета регистрационное заявление плательщика НДС и копию договора (контракта) о совместной деятельности (пункт 4.6 раздела IV Порядка № 1588).

После постановки на учет договора о совместной деятельности уполномоченному лицу предоставляется налоговый (учетный) номер, который присваивается контролирующими органами (пункт 63.6 статьи 63 НКУ, пункт 2.4 раздела II Порядка № 1588).

Согласно пункту 2.7 раздела II Порядка № 1588 уполномоченному лицу по нескольким договорам о совместной деятельности налоговый номер выдается на каждый из указанных договоров при их постановке на учет согласно Порядку № 1588.

Налоговый номер, предоставленный уполномоченному лицу, не изменяется в течение всего периода нахождения на учете в контролирующих органах соответствующего договора, в том числе в случае:

– назначения другого лица – участника договора уполномоченным лицом, если последствия таких изменений не приводят к прекращению договора;

– изменения местонахождения управляющего имуществом;

– изменения контролирующего органа, в котором уполномоченное лицо состоит на учете.

После постановки на учет договора о совместной деятельности выдается справка о постановке на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр, по форме № 34-ОПП. В справке указывается срок действия договора, указанный в самом договоре.

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