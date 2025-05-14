Прекращение огня и обмен всеми пленными, — Зеленский рассказал, на какие результаты встречи с Путиным рассчитывает

Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна привести к прекращению огня и обмену всех пленных.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что во время возможной встречи с Путиным в Турции основными результатами должно стать прекращение огня и обмен всеми военнопленными. Об этом он сообщил в интервью Liberation.

По словам главы государства, достичь полного консенсуса с Путиным невозможно, однако необходимо искать действенный формат, который позволит остановить войну России против Украины.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-нибудь подобным", - сказал Президент.

Он отметил, что россияне не будут доверять украинцам, а украинцы не будут доверять россиянам. Поэтому, по его мнению, только внешние посредники могут гарантировать соблюдение всех договоренностей.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

Также сообщалось, что на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединенных Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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