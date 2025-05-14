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Наводил ракеты на дома и критическую инфраструктуру — в Николаеве суд завершил выяснение обстоятельств дела корректировщика российских ударов

09:43, 14 мая 2025
Мужчина сотрудничал с врагом за деньги.
Наводил ракеты на дома и критическую инфраструктуру — в Николаеве суд завершил выяснение обстоятельств дела корректировщика российских ударов
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В Центральном районном суде Николаева находится производство по обвинению 46-летнего местного жителя в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, мужчина согласился, за денежное вознаграждение, предоставлять лицам, которые позиционировали себя, как представители РФ, информацию о дислокации подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры в Николаеве.

В дальнейшем, он отправлял информацию с указанием географических координат мест, где по его мнению размещаются подразделения Сил обороны.

Одно из сообщений содержало координаты жилой многоэтажки, которая никак не используется для военных целей.

Судом исследованы все доказательства по делу и допрошены свидетели. Заслушав мнения сторон, суд принял решение завершить выяснение фактических обстоятельств дела и перейти к дебатам.

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