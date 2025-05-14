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Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025

08:30, 14 мая 2025
Группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на международном конкурсе, прошла в финал.
Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025
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В швейцарском городе Базель 13 мая началось главное музыкальное событие года – песенный конкурс Евровидение-2025. По результатам первого полуфинала украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray, представляющая нас на Евровидении в этом году, прошла в финал, который состоится 17 мая.

Также в финал проходят:

  • Албания: Shkodra Elektronike -Zjerm
  • Швеция: KAJ - Bara bada bastu
  • Норвегия: Kyle Alessandro - Lighter
  • Исландия: VÆB — Róa
  • Нидерланды: Claude — C’est la vie
  • Польша: Justyna Steczkowska - Gaja
  • Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l’Italia
  • Эстония: Tommy Cash - Espresso Macchiato
  • Португалия: Napa – Deslocado

Автоматически проходящие в финал страны: Испания, Италия и Швейцария.

Второй полуфинал пройдет в четверг, 15 мая.

Украинская группа Ziferblat в первом полуфинале выступила под номером 5.

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Украина Евровидение

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