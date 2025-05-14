Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025

В швейцарском городе Базель 13 мая началось главное музыкальное событие года – песенный конкурс Евровидение-2025. По результатам первого полуфинала украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray, представляющая нас на Евровидении в этом году, прошла в финал, который состоится 17 мая.
Также в финал проходят:
Автоматически проходящие в финал страны: Испания, Италия и Швейцария.
Второй полуфинал пройдет в четверг, 15 мая.
Украинская группа Ziferblat в первом полуфинале выступила под номером 5.
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