Конкурс в административные апелляции – только одна кандидатка удачно прошла собеседование, но это еще не точно

На 67 должностей судей апелляционных административных судов остается 62 претендента.

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Первая палата ВККС 13 мая 2025 года провела собеседования еще с тремя кандидатами на должности судей апелляционных административных судов.

Это третья группа кандидатов в административные апелляции, с которыми прошли собеседования в рамках конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Напомним, что своеобразные «особенности» конкурса на должности судей апелляционных судов привели к тому, что на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов после этапа квалификационного экзамена осталось только 67 претендентов.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее сообщала, как проходили собеседования с кандидатами в административные апелляционные суды в первый и второй дни собеседований.

Собеседования с кандидатами 13 мая начались в 10:00, а завершились в 18:25.

Собеседования в этот день состоялись со следующими кандидатами:

1. БЕЛОНОЖЕНКО Марина Анатольевна – судья Черкасского окружного административного суда. В 2023 году откомандирована ​​в Киевский окружной административный суд.

К кандидату возникли вопросы относительно тех или иных обстоятельств ее судейской карьеры.

Члены ВККС обратили внимание, что на момент подачи в 2023 году заявления об участии в конкурсе на должности судей апелляционных судов, реальный опыт Марины Белоноженко по рассмотрению дел не превышал 3,5 года.

При этом на должность судьи Марина Белоноженко была назначена в январе 2014 года.

Судья объяснила, что сначала определенное время ей пришлось ожидать церемонии присяги судьи, а в дальнейшем она находилась в декретном отпуске.

С 24 февраля 2022 года по май 2022 года Марина Белоноженко находилась за границей в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины, хотя Черкасский окружной административный суд свою деятельность не прекращал.

«Я человек и мать. У меня был самый молодой по возрасту ребенок в коллективе суда – 7 лет. К тому же, я не местная, родственников в Черкассах у меня нет. Когда стало ясно, что город Черкассы в безопасности, я вернулась», - рассказала судья.

Также члены ВККС подсчитали, что после возвращения в Украину, с 2022 по 2024 годы судья еще пять раз выезжала за границу.

«Я ездила к друзьям», – отметила Марина Белоноженко.

Кроме того, оказалось, что судья не слишком знакома с современными средствами поиска релевантной судебной практики по специализации, например, Марина Белоноженко не знакома с созданной Верховным Судом базой правовых позиций Supreme LAB.

Напоследок судья сообщила, что не осведомлена о делах своего бывшего мужа Ильи Нижникова, с которым, впрочем, она продолжает совместно проживать. Илья Нижников сейчас является начальником Закарпатской таможни, а ранее был начальником Житомирской таможни.

От Общественного совета добропорядочности судья получила негативный вывод.

Согласно решению Первой палаты ВККС, Марина Белоноженко получила 683,2 балла, однако не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном административном суде по критерию личной и социальной компетенции.

2. КАЛМЫКОВА Юлия Александровна – судья Лисичанского городского суда Луганской области. Командирована в Шевченковский районный суд города Черновцы.

Основные вопросы к судье касались ее опыта деятельности в должности заместителя председателя суда, координации работы суда с правоохранительными органами, действий судьи во время событий на Востоке Украины в 2014 и 2022 годах и обстоятельств получения нею статуса адвоката в 2020 году.

Дело в том, что вопрос обретения действующим судьей статуса адвоката достаточно дискуссионный, особенно учитывая, что таким образом судья фактически находится под действием двух присяг одновременно. К тому же обретение судьей статуса адвоката потенциально может создать конфликт интересов, ведь судье необходимо взаимодействовать с местным Советом адвокатов, проходить стажировку, сдавать экзамен и т. д.

Вместе с тем, Юлия Калмыкова рассказала, что во избежание потенциального конфликта интересов, она получила статус адвоката в Совете адвокатов Полтавской области, а не в Совете адвокатов Луганской области, который, к тому же, сам не захотел иметь дело с действующей судьей.

Судья также сообщила, что свободно владеет румынским языком и учит испанский язык.

От ОСД Юлия Калмыкова получила негативный вывод.

Первая палата ВККС единогласно решила, что судья соответствует должности судьи апелляционного административного суда. Количество баллов – 666,38.

Дальнейшую судьбу кандидата ВККС решит в пленарном составе.

3. БАБАЕВ Андрей Иванович – судья Харьковского окружного административного суда

Собеседование кандидата с членами ВККС не сложилось с самого начала.

Сначала член Комиссии Руслан Сидорович выразил мнение, что свои «мотивационные» документы для участия в конкурсе Андрей Бабаев подготовил с помощью чат-бота ChatGPT.

Потом уже сам Андрей Бабаев сообщил, что в должности судьи апелляционного суда его больше всего интересует социальный статус и больший, чем в суде первой инстанции, размер судейского вознаграждения.

Однако большинство вопросов к кандидату возникли в связи с пятью его решениями об ограничении акций протеста в Харькове в 2012-2013 годах.

Фактически речь шла о запрете проведения собраний тогдашней оппозиции по искам Харьковского городского совета.

Ничего конкретного по сути вынесенных им решений Андрей Бабаев пояснить не смог.

Сначала он рассказал, что соответствующей на тот момент времени была практика местного апелляционного административного суда и Высшего административного суда.

Однако затем судья добавил, что опасался провокаций со стороны РФ.

«Граница с РФ у нас рядом. Могли быть провокации», – рассказал Андрей Бабаев.

От ОСД судья получил негативное заключение.

Убедить в своей правоте членов Комиссии Андрей Бабаев в итоге не смог, и единогласно был признан таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном суде по критерию личной и социальной компетенции.

Результат судьи – 155,63 балла.

Автор Вячеслав Хрипун

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