Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025

У швейцарському місті Базель 13 травня розпочалася головна музична подія року — пісенний конкурс Євробачення-2025. За результатом першого півфіналу український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, що цьогоріч представляє нас на Євробаченні, пройшов у фінал, який відбудеться 17 травня.
Також у фінал проходять:
Країни, які автоматично проходять у фінал: Іспанія, Італія та Швейцарія.
Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня.
Український гурт Ziferblat у першому півфіналі виступив під номером 5.
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