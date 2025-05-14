Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025

Гурт Ziferblat, який цього року представляє Україну на міжнародному конкурсі, пройшов у фінал.

Фото: EBU

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У швейцарському місті Базель 13 травня розпочалася головна музична подія року — пісенний конкурс Євробачення-2025. За результатом першого півфіналу український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, що цьогоріч представляє нас на Євробаченні, пройшов у фінал, який відбудеться 17 травня.

Також у фінал проходять:

Албанія: Shkodra Elektronike —Zjerm

Швеція: KAJ — Bara bada bastu

Норвегія: Kyle Alessandro — Lighter

Ісландія: VÆB — Róa

Нідерланди: Claude — C’est la vie

Польща: Justyna Steczkowska — Gaja

Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta l’Italia

Естонія: Tommy Cash — Espresso Macchiato

Португалія: Napa – Deslocado

Країни, які автоматично проходять у фінал: Іспанія, Італія та Швейцарія.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня.

Український гурт Ziferblat у першому півфіналі виступив під номером 5.

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