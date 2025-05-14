Наводив ракети на будинки та критичну інфраструктуру — у Миколаєві суд завершив з’ясування обставин справи коригувальника російських ударів

Чоловік співпрацював з ворогом за гроші.

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У Центральному районному суді Миколаєва перебуває провадження за обвинуваченням 46-річного місцевого мешканця у в державній зраді. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як повідомляється, чоловік погодився, за грошову винагороду, надавати, особам, які позиціонували себе, як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури у м.Миколаєві.

В подальшому, він надсилав інформацію, із зазначенням географічних координат місць, де на його думку розміщуються підрозділи Сил оборони.

Одне з повідомлень, містило координати житлової багатоповерхівки, яка жодним чином не використовується для військових цілей.

Наразі судом досліджено усі докази по справі та допитано свідків. Заслухавши думки сторін, суд ухвалив завершити з’ясування фактичних обставин справи та перейти до дебатів.

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