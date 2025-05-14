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Припинення вогню й обмін усіма полоненими, — Зеленський розповів, на які результати зустрічі з Путіним розраховує

09:06, 14 травня 2025
Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має призвести до припинення вогню та обміну всіх полонених.
Припинення вогню й обмін усіма полоненими, — Зеленський розповів, на які результати зустрічі з Путіним розраховує
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Президент Володимир Зеленський заявив, що під час можливої зустрічі з Путіним у Туреччині основними результатами мають стати припинення вогню та обмін усіма військовополоненими. Про це він повідомив в інтерв’ю Liberation.

За словами глави держави, наразі досягнути повного консенсусу з Путіним неможливо, однак необхідно шукати дієвий формат, який дозволить зупинити війну Росії проти України.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном усіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - сказав Президент.

Він зазначив, що росіяни не довірятимуть українцям, а українці не довірятимуть росіянам. Тому, на його думку, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

Також повідомлялося, що на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.  

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що представники Росії будуть у Стамбулі чекати на українську сторону. 

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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путін війна Володимир Зеленський

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