Делегація РФ 15 травня чекатиме українську сторону в Стамбулі, — Пєсков

Склад російської делегації Дмитро Пєсков не розкрив.

Фото: Getty Images

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що представники Росії будуть у Стамбулі чекати на українську сторону. При цьому склад делегації Дмитро Пєсков не розкрив, пише DW.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника, США не очікують оголошення складу російської делегації для переговорів у Стамбулі до ранку четверга.

Раніше стало відомо, що в переговорах Росії та України візьме участь державний секретар США Марко Рубіо.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

Також повідомлялося, що на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.