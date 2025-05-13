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На переговори України та РФ у Туреччині поїде Марко Рубіо, — Дональд Трамп

19:58, 13 травня 2025
Дональд Трамп повідомив, що крім Марка Рубіо до Туреччини поїдуть інші «наші люди».
На переговори України та РФ у Туреччині поїде Марко Рубіо, — Дональд Трамп
Фото: Reuters
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Державний секретар США Марко Рубіо відправиться до Стамбулу на перемовини України та Росії, які мають відбутись 15 травня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час на американо-саудівському інвестиційному форумі.

Трамп заявив, що США невпинно працюють над тим, щоб «покласти край жахливому кровопролиттю» між Росією та Україною. І тому дуже важливо, що наприкінці цього тижня, ймовірно, в четвер, відбудуться переговори між Україною та Росією у Туреччині.

На його думку, ці перемовини можуть призвести до дуже хороших результатів.

«Наші люди збираються туди поїхати. Марко (Рубіо - ред.) збирається туди поїхати. Інші теж поїдуть, і ми подивимося, чи зможемо ми це зробити», - сказав Трамп.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

Також повідомлялося, що на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.  

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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США росія Україна Дональд Трамп

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