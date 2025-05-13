На переговоры Украины и РФ в Турции поедет Марко Рубио, — Дональд Трамп

Государственный секретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул на переговоры между Украиной и Россией, которые должны состояться 15 мая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время американо-саудовского инвестиционного форума.
Трамп отметил, что США неустанно работают над тем, чтобы «положить конец ужасному кровопролитию» между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.
По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.
«Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио — ред.) собирается туда поехать. Поедут и другие, и мы посмотрим, сможем ли мы это осуществить», — сказал Трамп.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.
Также сообщалось, что на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединенных Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.
Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.
Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.
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