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На переговоры Украины и РФ в Турции поедет Марко Рубио, — Дональд Трамп

19:58, 13 мая 2025
Дональд Трамп сообщил, что кроме Марко Рубио в Турцию поедут и другие «наши люди».
На переговоры Украины и РФ в Турции поедет Марко Рубио, — Дональд Трамп
Фото: Reuters
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Государственный секретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул на переговоры между Украиной и Россией, которые должны состояться 15 мая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время американо-саудовского инвестиционного форума.

Трамп отметил, что США неустанно работают над тем, чтобы «положить конец ужасному кровопролитию» между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.

По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.

«Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио — ред.) собирается туда поехать. Поедут и другие, и мы посмотрим, сможем ли мы это осуществить», — сказал Трамп.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

Также сообщалось, что на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединенных Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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США россия Украина Дональд Трамп

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