На переговоры Украины и РФ в Турции поедет Марко Рубио, — Дональд Трамп

Дональд Трамп сообщил, что кроме Марко Рубио в Турцию поедут и другие «наши люди».

Фото: Reuters

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Государственный секретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул на переговоры между Украиной и Россией, которые должны состояться 15 мая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время американо-саудовского инвестиционного форума.

Трамп отметил, что США неустанно работают над тем, чтобы «положить конец ужасному кровопролитию» между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.

По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.

«Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио — ред.) собирается туда поехать. Поедут и другие, и мы посмотрим, сможем ли мы это осуществить», — сказал Трамп.