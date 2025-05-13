Рада приняла закон о развитии сотрудничества территориальных общин

Документ совершенствует порядок организации сотрудничества территориальных общин, что способствует их развитию и реализации совместных проектов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины приняла закон о развитии сотрудничества территориальных общин — законопроект №11412.

Целью документа является усовершенствование порядка организации сотрудничества территориальных общин, что способствует их развитию и реализации совместных проектов.

В частности, закон предусматривает:

общины смогут более эффективно работать вместе над совместными проектами;

появляется новая форма сотрудничества — агломерация, когда несколько громад объединяют ресурсы для решения масштабных задач;

решения о сотрудничестве будут приниматься прозрачно — с видеофиксацией и публичными консультациями;

учитываются реалии военного положения и устанавливаются четкие правила взаимодействия даже в сложные времена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.