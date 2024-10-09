Документом пропонується нова форма співробітництва та спрощуються процедури ініціативи співробітництва.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо розвитку співробітництва територіальних громад 11412. Цей документ підтримало 265 депутатів. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Станом на 29 березня в Реєстрі співробітництва територіальних громад було 1091 договорів про співробітництво. Ця цифра є динамічною.

Найбільша кількість договорів про співробітництво, що внесено до Реєстру, була у 2019 році (22,2%). З 2020 року (рік місцевих виборів) кількість договорів про співробітництво за один рік збільшилась у 1,8 рази. Однак, вже з 2022 року є негативна динаміка, вочевидь, зумовлена режимом воєнного стану внаслідок повномасштабної агресії росії.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», зокрема:

Уточнюється визначення договору про співробітництво та додаткового договору про співробітництво з урахуванням можливостей поєднання кількох форм співробітництва. Уточнюється визначення суб’єкта співробітництва. Пропонується нова форма співробітництва – агломерація, законодавче регулювання якої передбачається окремим законом. Спрощуються процедури ініціативи співробітництва. Процедури ініціативи та організації співробітництва адаптуються до особливостей режиму воєнного стану та надзвичайного стану. Уточнюються положення щодо вимог договорів про співробітництво. Розмежовується порядок ініціативи у залежності від ініціатора співробітництва. Обумовлюється, що громадське обговорення щодо пропозиції співробітництва є дискрецією місцевих рад і на період дії режиму воєнного чи надзвичайного стану може проводитись дистанційно. Уточнюються положення щодо моніторингу співробітництва. Удосконалюються положення щодо припинення договірних відносин співробітництва територіальних громад у залежності від підстав. Законопроектом також передбачено внесення змін до пункту 33-1 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, передбачивши, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються не лише питання прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, а й щодо приєднання до співробітництва, суб’єктом якого є територіальна громада. Пропонується ряд техніко-юридичних правок.

У пояснювальній записці сказано, що реалізація положень акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Водночас реалізація положень акта сприятиме розвитку та поширенню практики співробітництва територіальних громад як додаткового інструменту у вирішенні окремих питань місцевого значення, посиленні горизонтальних зв`язків.

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