Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо розвитку співробітництва територіальних громад 11412. Цей документ підтримало 265 депутатів. Про це повідомили нардепи у соцмережах.
Станом на 29 березня в Реєстрі співробітництва територіальних громад було 1091 договорів про співробітництво. Ця цифра є динамічною.
Найбільша кількість договорів про співробітництво, що внесено до Реєстру, була у 2019 році (22,2%). З 2020 року (рік місцевих виборів) кількість договорів про співробітництво за один рік збільшилась у 1,8 рази. Однак, вже з 2022 року є негативна динаміка, вочевидь, зумовлена режимом воєнного стану внаслідок повномасштабної агресії росії.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», зокрема:
У пояснювальній записці сказано, що реалізація положень акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.
Водночас реалізація положень акта сприятиме розвитку та поширенню практики співробітництва територіальних громад як додаткового інструменту у вирішенні окремих питань місцевого значення, посиленні горизонтальних зв`язків.
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