Рада приняла за основу законопроект о приведении регулирования в сфере ветеринарной медицины в соответствие с нормами ЕС

Регулирование в сфере благополучия животных также приведут в соответствие с актами права Европейского Союза.

Фото: unian.net

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Во вторник, 13 мая, Верховная Рада Украины приняла за основу доработанный Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики проект Закона Украины №12285-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения регулирования в сфере ветеринарной медицины и в сфере благополучия животных в соответствие с актами права Европейского Союза».

Целью законопроекта является обеспечение стабильной эпизоотической ситуации в стране, что будет способствовать созданию комплексного регулирования отношений в сфере ветеринарной медицины.

Также законопроект разработан в связи с необходимостью имплементации актов законодательства ЕС, что предусмотрено Всеобъемлющей стратегией имплементации Главы IV (санитарные и фитосанитарные меры) Раздела IV «Торговля и вопросы, связанные с торговлей» Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 г. №228-р.

Указанный законопроект является важным в рамках подготовки переговорных позиций Украины во время переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз, которые запланированы на сентябрь этого года.

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