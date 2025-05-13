Рада прийняла за основу законопроект щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини у відповідність до норм ЄС

Регулювання у сфері благополуччя тварин також приведуть у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Фото: unian.net

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У вівторок, 13 травня, Верховна Рада України прийняла за основу доопрацьований Комітетом з питань аграрної та земельної політики проекту Закону України №12285-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу».

Метою законопроекту є забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в країні, що сприятиме створенню комплексного регулювання відносин у сфері ветеринарної медицини.

Також законопроект розроблено у зв’язку з необхідністю імплементації актів законодавства ЄС, що передбачено Всеохоплюючою стратегією імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №228-р.

Даний проект акту є важливим в рамках підготовки переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу, які заплановані на вересень цього року.

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