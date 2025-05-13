Володимир Зеленський вилетів до Туреччини — ЗМІ

15 травня у Володимира Зеленського запланована зустріч з Реджепом Ердоганом.

Фото ілюстративне, джерело фото: suspilne.media

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

13 травня видання Clash Report посилаючись на посольство України в Туреччині повідомило, що Володимир Зеленський вирушив до столиці Туреччини Анкари.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.