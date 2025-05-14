Верховна Рада розгляне відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів

Михайло Радуцький зареєстрував законопроект про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Фото: thepharma.media

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Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями збираються відновити обов’язкову військову підготовку. Про це йдеться у законопроекті 13276 про внесення змін до статті 11 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ініціаторами законопроекту виступила широка група нардепів на чолі з головою Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким.

Як зазначають ініціатори законопроекту, наразі має місце гострий дефіцит кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями для потреб ЗСУ. Зазначене зумовлює необхідність збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, які проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, та розширення мережі кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться в сфері управління Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти.

На сьогоднішній день підготовка офіцерів запасу медичної служби здійснюється на кафедрах медицини катастроф та військової медицини у 10 з 15 закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління МОЗ.

У сфері управління Міністерства освіти перебувають 9 закладів вищої освіти, які за державним замовленням навчають здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Медицина», з яких лише у 4-х функціонують військові навчальні підрозділи.

Крім того, на даний час військова підготовка за програмою офіцерів запасу медичної служби здійснюється виключно на добровільних засадах, переважно, за рахунок коштів, що надходять від фізичних осіб як плата за послуги в галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

Така ситуація істотно обмежує кількість підготовлених офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути призначені на посади в особливий період.

Так, загальна кількість осіб, які проходять підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби, становить близько 5% від загальної кількості здобувачів за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

За рахунок коштів державного бюджету військову підготовку проходять лише ті особи, які уклали контракт з Міноборони щодо зобов’язань про проходження військової служби у Збройних Силах України, після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення закладу вищої освіти.

Враховуючи вищезазначене та з метою забезпечення збільшення контингенту осіб, підготовлених за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, пропонується відновити обов’язкову військову підготовку за повним курсом програми підготовки офіцерів запасу медичної служби (41 кредит ЄКТС) для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями шляхом внесення відповідних змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Внесення вищезазначених змін також стане підставою для відновлення або створення нових кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти.

Законопроект передбачає внесення змін до статті 11 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема:

встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір;

зобов’язання закладів вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність, забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачами вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями;

надання Міністерству охорони здоров’я повноважень погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Так, у статті 11 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» пропонується встановити, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України (крім здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями), які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби проходять в обов’язковому порядку громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність, зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби громадянами України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони за погодженням з Міносвіти, а за військово-обліковими спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – за погодженням з Міносвіти і науки, та з МОЗ.

Кабмін повинен буде протягом 6 місяців доручити Міністерству оборони спільно з МОН та МОЗ забезпечити утворення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Автор: Наталя Мамченко

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