Нотаріус не є податковим агентом — Мін'юст спростував позицію Податкової служби

Міністерство юстиції звернулось до Міністерства фінансів та Державної податкової служби з проханням переглянути позицію, викладену у листі ДПС щодо статусу нотаріусів.

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Міністерство юстиції України повідомило Нотаріальній палаті, що розглянуло лист Державної податкової служби України щодо подання нотаріусами до контролюючого органу інформації про посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого або нерухомого майна, про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування, в якому, серед іншого зазначається, що «виходячи з положень Податкового кодексу України, нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладені функції податкового агента в частині подання до контролюючого органу інформації про посвідчені ним договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна, про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору».

На думку Міністерства юстиції України, нотаріус відповідно до статей 172-174 ПКУ подає до контролюючого органу певну інформацію, яка не є податковою звітністю. При цьому до обов’язків нотаріуса не входить нарахування, утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб

Мін’юст зазначає, що нотаріус не є податковим агентом в розумінні підпункту 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Аналогічна позиція також була висловлена НПУ у листах до Державної податкової служби України від 02.04.2025 № 15/4 та від 04.04.2025 № 16/2.

У розрізі статті 176.2 ПКУ податковий розрахунок зобовʼязані подавати особи, які мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску.

Закон № 4015-IX встановив обовʼязок для нотаріуса щомісяця подавати до контролюючого органу саме інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, - йдеться в листі Мін’юсту.

Міністерство юстиції України звернулось до Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України з проханням переглянути позицію, викладену у листі ДПС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», податкова служба все ж вважає нотаріусів податковими агентами, на яких можна накласти штрафи.

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