Практика судів
  1. В Україні

Нотаріус не є податковим агентом — Мін'юст спростував позицію Податкової служби

19:04, 13 травня 2025
Міністерство юстиції звернулось до Міністерства фінансів та Державної податкової служби з проханням переглянути позицію, викладену у листі ДПС щодо статусу нотаріусів.
Нотаріус не є податковим агентом — Мін'юст спростував позицію Податкової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України повідомило Нотаріальній палаті, що розглянуло лист Державної податкової служби України щодо подання нотаріусами до контролюючого органу інформації про посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого або нерухомого майна, про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування, в якому, серед іншого зазначається, що «виходячи з положень Податкового кодексу України, нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладені функції податкового агента в частині подання до контролюючого органу інформації про посвідчені ним договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна, про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору».

На думку Міністерства юстиції України, нотаріус відповідно до статей 172-174 ПКУ подає до контролюючого органу певну інформацію, яка не є податковою звітністю. При цьому до обов’язків нотаріуса не входить нарахування, утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб

Мін’юст зазначає, що нотаріус не є податковим агентом в розумінні підпункту 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Аналогічна позиція також була висловлена НПУ у листах до Державної податкової служби України від 02.04.2025 № 15/4  та від 04.04.2025 № 16/2.

У розрізі статті 176.2 ПКУ податковий розрахунок зобовʼязані подавати особи, які мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску.

Закон № 4015-IX встановив обовʼязок для нотаріуса щомісяця подавати до контролюючого органу саме інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, - йдеться в листі Мін’юсту.

Міністерство юстиції України звернулось до Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України з проханням переглянути позицію, викладену у листі ДПС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», податкова служба все ж вважає нотаріусів податковими агентами, на яких можна накласти штрафи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова мінюст нотаріус

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Британія хоче отримати більше впливу на долю заморожених російських активів на суму 200 мільярдів євро

Передача російських активів «спеціальній компанії», яка офіційно визнає інтереси Великої Британії, надасть Лондону більший контроль і потенційно посилить роль прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера як посередника між Європою та США.

ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань

Вже подано кілька десятків позовів від кандидатів в адміністративні, господарські та загальні апеляційні суди.

У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.

Володимир Зеленський пояснив, що його указ не забороняє йому вести перемовини з Путіним

Володимир Зеленський пояснив, що вести перемовини – це його конституційне повноваження, і згідно Конституції ніхто, крім нього, не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Верховна Рада підтримала законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як зазначають ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко, «після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду