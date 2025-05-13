Нотариус не является налоговым агентом — Минюст опроверг позицию Налоговой службы

Министерство юстиции обратилось к Министерству финансов и Государственной налоговой службе с просьбой пересмотреть позицию, изложенную в письме ГНС относительно статуса нотариусов.

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Министерство юстиции Украины сообщило Нотариальной палате, что рассмотрело письмо Государственной налоговой службы Украины относительно подачи нотариусами в контролирующий орган информации о удостоверенных договорах купли-продажи (мены) движимого или недвижимого имущества, о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или удостоверенных договорах дарения, в котором, в частности, указывается, что «исходя из положений Налогового кодекса Украины, нотариус является специальным субъектом, на которого возложены функции налогового агента в части подачи в контролирующий орган информации об удостоверенных им договорах купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества, о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или удостоверенных договорах дарения, включая информацию о цене таких договоров и размере уплаченного налога по каждому договору».

По мнению Министерства юстиции Украины, нотариус, согласно статьям 172–174 Налогового кодекса Украины, подает в контролирующий орган определенную информацию, которая не является налоговой отчетностью. При этом к обязанностям нотариуса не относится начисление, удержание и уплата налога на доходы физических лиц.

Минюст отмечает, что нотариус не является налоговым агентом в понимании подпункта 14.1.180 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.

Аналогичная позиция также была высказана Нотариальной палатой Украины в письмах в адрес Государственной налоговой службы Украины от 02.04.2025 № 15/4 и от 04.04.2025 № 16/2.

В контексте статьи 176.2 Налогового кодекса налоговый расчет обязаны подавать лица, имеющие статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса.

Закон № 4015-IX установил обязанность для нотариуса ежемесячно подавать в контролирующий орган именно информацию, предусмотренную налоговым расчетом, — говорится в письме Минюста.

Министерство юстиции Украины обратилось к Министерству финансов Украины и Государственной налоговой службе Украины с просьбой пересмотреть позицию, изложенную в письме ГНС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», налоговая служба все же считает нотариусов налоговыми агентами, на которых можно наложить штрафы.

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