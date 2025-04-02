Налоговая служба все же считает нотариусов налоговыми агентами, на которых можно наложить штрафы

Нотариальная палата обратилась в Государственную налоговую службу, чтобы там опровергли заявления о наличии у нотариусов статуса налоговых агентов.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время принятия осенью 2024 года закона №4015-ІХ о повышении налогов (законопроект 11416-д), который предусматривал определенные изменения для нотариусов, возникли вопросы, станет ли нотариус налоговым агентом.

В частности, согласно новому закону, нотариус по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса по месту открытия наследства должен будет ежемесячно, в порядке, установленном соответствующим разделом Налогового кодекса для налогового расчета, подавать в налоговую информацию, в которой указаны сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство, а также другую информацию, предусмотренную налоговым расчетом. Аналогично нотариусы должны будут подавать информацию о заверении договоров дарения.

Как тогда объяснил нашему изданию член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Игорь Фрис, в результате принятия этого закона с соответствующими поправками нотариусы налоговыми агентами не станут.

В частности, нотариусы и раньше подавали соответствующую информацию налоговой о заверенных договорах. Что касается необходимости подачи ими налогового расчета, такое предложение действительно содержалось в первой редакции законопроекта 11416-д. Однако с учетом принятых поправок подаваться будет не налоговый расчет, а только соответствующая информация.

Вместе с тем «Судебно-юридическая газета» тогда не исключала, что Налоговая служба впоследствии может «уточнить» закон своими нормативными актами.

Собственно, 31 марта на сайте Государственной налоговой службы Украины была опубликована новость под названием «Нотариусы обязаны ежемесячно подавать в контролирующий орган информацию о заверенных договорах купли-продажи движимого и недвижимого имущества, дарения и свидетельства о праве на наследство».

В этой публикации указано, в частности, что:

• нотариусы обязаны подавать отчетность в форме приложения 4ДФ;

• нотариусы выполняют функции налогового агента в части подачи информации о заверенных договорах;

• нотариусы несут ответственность за нарушение порядка подачи такой информации.

Как указано в новости, основанием для публикации стали новшества, предусмотренные Законом №4015-ІХ, которые действуют с 1 января 2025 года, то есть законом о повышении налогов.

В свою очередь, Нотариальная палата Украины отмечает, что такая информация не соответствует законодательству.

«Законом №4015-ІХ внесены изменения в Налоговый кодекс, в том числе в статьи 172, 173, 174, относительно подачи нотариусами информации о заверенных ими сделках и выданных свидетельствах о праве на наследство.

Указанные изменения касаются сведений, которые необходимо включать в информацию, подаваемую нотариусами в контролирующие органы: «включая информацию, которую предусматривает налоговый расчет, подача которого предусмотрена подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 этого Кодекса, в том числе цену (стоимость) договоров и сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора».

Законом №4015-ІХ не вносились какие-либо другие изменения, которые бы определяли нотариуса налоговым агентом и устанавливали обязательность подачи им информации как налоговой отчетности, также не установлена форма подачи этой информации», — отметили в Нотариальной палате.

Требование подавать информацию исключительно как налоговый расчет 4ДФ противоречит норме, установленной в статье 176 НК: «Такой расчет подается только в случае начисления сумм указанных доходов плательщику налога — физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным вопросам не допускается» (пп. б п. 176.2 ст. 176 НК).

Информация, которую должен подавать нотариус в контролирующий орган, в том числе в форме 4ДФ, не является налоговой отчетностью в понимании главы 2 раздела ІІ НК при подаче информации о заверенных сделках, выданных свидетельствах о праве на наследство.

Нотариус лишь обязан подавать информацию в сроки, установленные для налогового расчета, и указывать сведения, предусмотренные формой 4ДФ (номер согласно порядку, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, сумма дохода, сумма налогов на доходы физических лиц, сумма военного сбора, признак дохода и т.д.).

Таким образом, как подчеркнули в НПУ, нотариус не является налоговым агентом и не выполняет его функции.

К нотариусу не могут быть применены штрафы согласно п. 119.1 ст. 119 НК.

По этому поводу Нотариальная палата обратилась в ГНС и Министерство финансов, прося опровергнуть вышеуказанную новость ГНС и проинформировать об этом сотрудников ГНС.

Автор: Наталя Мамченко

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