В Киеве на два дня ограничат движение поездов между станциями метро «Лесная» и «Днепр»

В Киеве временно останавливают движение поездов между «Лесной» и «Днепр» из-за ремонта на Дарницком путепроводе.

Фото: brovary.net.ua

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В связи с ремонтными работами на Дарницком путепроводе, 5 и 6 апреля движение поездов между станциями метро «Лесная» и «Днепр» будет остановлено. Для пассажиров будет организован дублирующий автобусный маршрут № 1М. Об этом сообщили в КГГА.

В эту субботу и воскресенье на путепроводе будут проводиться работы по демонтажу балок пролетных строений, поэтому для безопасности пассажиров все наземные станции между «Лесной» и «Днепром» не будут работать.

Поезда на линии метрополитена будут курсировать между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» согласно графику движения выходного дня.

Автобусы № 1М будут курсировать с интервалом до 10 минут:

От «Лесной» до «Арсенальной» - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут и улицы Ивана Мазепы.

В обратном направлении маршрут будет проходить через улицу Андрея Малышко, за исключением отрезка между станциями «Дарница» и «Черниговская».

Также будет увеличено количество трамваев № 8, 27 и автобусов № 118.

С 7 апреля станции метро от «Лесной» до «Днепра» возобновят свою работу в обычном режиме.

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