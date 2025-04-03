В Запорожье разоблачили юриста, который пытался организовать переправку уклониста за границу

В Запорожье правоохранители разоблачили 48-летнего юриста предприятия, который пытался помочь военнообязанному избежать мобилизации и выехать за границу.
Как сообщили Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, правозащитник пообещал матери мобилизованного мужчины изготовить необходимые документы, которые позволили бы избежать военной службы.
Свою услугу он оценил в 15000 долларов.
«За указанную сумму юрисконсульт должен был предоставить медицинские и другие справки, которые подтверждали бы негодность к службе с последующим исключением из военного учета и возможностью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», - заявили пограничники.
Злоумышленника задержали на горячем, во время получения оговоренной оплаты.
На данный момент фигуранту дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Предварительное расследование продолжается.
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