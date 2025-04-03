В Запорожье разоблачили юриста, который пытался организовать переправку уклониста за границу

Юрисконсульт должен был подготовить медицинские и другие справки, которые подтверждали бы негодность к службе с последующим исключением из военного учета.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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В Запорожье правоохранители разоблачили 48-летнего юриста предприятия, который пытался помочь военнообязанному избежать мобилизации и выехать за границу.

Как сообщили Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, правозащитник пообещал матери мобилизованного мужчины изготовить необходимые документы, которые позволили бы избежать военной службы.

Свою услугу он оценил в 15000 долларов.

«За указанную сумму юрисконсульт должен был предоставить медицинские и другие справки, которые подтверждали бы негодность к службе с последующим исключением из военного учета и возможностью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», - заявили пограничники.

Злоумышленника задержали на горячем, во время получения оговоренной оплаты.

На данный момент фигуранту дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Предварительное расследование продолжается.

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