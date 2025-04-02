Стала известна дата следующего «Рамштайна», который состоится в Брюсселе

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля созовут встречу в формате «Рамштайна».

Источник фото: x.com/BMVg_Bundeswehr

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Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 11 апреля в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии, после проведения встречи «Коалиции желающих», которая будет созвана на день ранее – 10 апреля.

Информацию об этом опубликовали на странице Делегации Великобритании при НАТО в соцсети X.

«Великобритания и Германия созовут контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля», — говорится в сообщении.

В то же время, 10 апреля министр обороны Великобритании и министр вооруженных сил Франции проведут встречу «Коалиции желающих».

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