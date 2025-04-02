Стала известна дата следующего «Рамштайна», который состоится в Брюсселе

Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 11 апреля в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии, после проведения встречи «Коалиции желающих», которая будет созвана на день ранее – 10 апреля.
Информацию об этом опубликовали на странице Делегации Великобритании при НАТО в соцсети X.
«Великобритания и Германия созовут контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля», — говорится в сообщении.
В то же время, 10 апреля министр обороны Великобритании и министр вооруженных сил Франции проведут встречу «Коалиции желающих».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.