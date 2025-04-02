Стала відома дата наступного «Рамштайну», який відбудеться у Брюсселі

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня скличуть зустріч у форматі «Рамштайну».

Джерело фото: x.com/BMVg_Bundeswehr

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Наступна зустріч у форматі «Рамштайну» відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Великої Британії й Німеччини, після проведення зустрічі «Коаліції охочих», що скликається днем раніше – 10 квітня.

Інформацію про це оприлюднили на сторінці Делегації Великої Британії при НАТО в соцмережі Х.

«Велика Британія й Німеччина скличуть контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня», - сказано у повідомленні.

Водночас, 10 квітня міністр оборони Великої Британії і міністр збройних сил Франції проведуть зустріч «Коаліції охочих».

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