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У Одесі викрили поліцейських, які вимагали хабарі з малого бізнесу

09:33, 3 квітня 2025
На корупції викрито правоохоронців одного з відділів поліції Одеси.
У Одесі викрили поліцейських, які вимагали хабарі з малого бізнесу
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У Одесі викрили та повідомили про підозру двом керівникам підрозділів превентивної діяльності одного з відділів поліції міста в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювані організували корупційну схему з одержання хабарів від підприємців за безперешкодне ведення бізнесу.

За «винагороду» посадовці обіцяли не притягувати до адміністративної відповідальності за допущені порушення під час ведення господарської діяльності та не вживати заходів мобілізаційного характеру до найманих працівників.

Так, згідно вимог правоохоронців, за безперешкодне ведення бізнесу власник шиномонтажу повинен був сплатити 500 дол США, а потім надавати 150 доларів США щомісяця.

Співробітників поліції затримали після одержання чергового «траншу» - майже 40 тис грн, які підприємець передав їм за кілька місяців роботи.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Вирішуються питання щодо їх відсторонення від займаних посад. 

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності поліцейських.

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прокуратура Одеса

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