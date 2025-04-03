В Одессе разоблачили полицейских, которые вымогали взятки с малого бизнеса

На коррупции разоблачены правоохранители одного из отделов полиции Одессы.

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В Одессе разоблачили и сообщили о подозрении двум руководителям подразделений превентивной деятельности одного из отделов полиции города в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемые организовали коррупционную схему получения взяток от предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса.

За «вознаграждение» должностные лица обещали не привлекать к административной ответственности за допущенные нарушения при ведении хозяйственной деятельности и не применять меры мобилизационного характера к наемным работникам.

Так, согласно требованиям правоохранителей, за беспрепятственное ведение бизнеса владелец шиномонтажа должен был заплатить 500 долларов США, а затем передавать 150 долларов США ежемесячно.

Сотрудников полиции задержали после получения очередного «транша» — почти 40 тыс. грн, которые предприниматель передал им за несколько месяцев работы.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Решаются вопросы об отстранении их от занимаемых должностей.

Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности полицейских.

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